Dans le cadre de l’émission espagnole El Hormiguero, le roi de la terre battue Rafael Nadal et ses treize Roland-Garros s’est livré devant plusieurs milliers de téléspectateurs, faisant découvrir des facettes méconnues de sa personnalité.

Quand on le voit évoluer sur le court avec ses frappes ultra lourdes et le poing dressé, difficile d’imaginer que derrière le guerrier Rafael Nadal se cache un homme à la grande sensibilité. C’est pourtant de cette manière que s’est décrit le roi de la terre battue, invité de l’émission espagnole El Hormiguero.

Le taureau de Manacor s’est mis à nu en avouant qu’il avait la larme facile et que son mental d’acier lui faisait défaut face au chocolat. « Le problème est que j’ai une grande maîtrise de moi à l’intérieur du court. Je ne me fâche pas. Je ne jette pas la raquette. Mais quand il s’agit de chocolat, c’est plus difficile, le niveau de maîtrise de soi est différent. J’avais l’habitude de manger le soir aussi. Après m’être brossé les dents, j’étais de retour au frigo. J’essaye de changer ça, de faire moins la nuit. J’aime le chocolat avec du lait, je pense que c’est meilleur. Plus il y a d’ingrédients, mieux c’est. Ma femme le cache aussi. Parfois, je trouve le Nutella derrière le placard » a-t-il reconnu. L’Espagnol a également avoué qu’il avait un cœur en guimauve. « Pendant le Titanic, j’ai pleuré comme un bébé dans les films et avec Le Roi Lion, il y a eu beaucoup de drame lorsque Mufasa est mort. Je peux pleurer facilement » Enfin, contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer, le Majorquin a avoué qu’il lui arrivait de se permettre des petits dérapages : « J’aime faire la fête et bien sûr je bois de l’alcool, j’aime la tequila ».

Des propos qui nous rappellent que derrière la machine espagnole se cache avant tout un homme.