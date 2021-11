Le président du CIO Thomas Bach a parlé lors via vidéo, dans une « réunion » de près de « trente minutes » ce dimanche, avec la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, a annoncé l’organisme olympique dans un communiqué.

Le Comité olympique précise ainsi que la joueuse « avait expliqué qu’elle était saine et sauve à son domicile à Pékin mais qu’elle aimerait que sa vie privée soit respectée », lors de l’appel, à priori le premier échange entre la joueuse et des responsables hors de Chine depuis l’affaire, qui réunissait aussi la présidente de la Commission des athlètes Emma Terho, et la Chinoise Li Lingwei, membre du Comité olympique.

Celle-ci aurait ajouté qu’elle « préférait passer du temps avec ses amis et sa famille actuellement », selon le CIO. « J’étais soulagée de voir que Peng Shuai va bien, ce qui était notre plus grande inquiétude », a déclaré Emma Terho dans le communiqué.

Peng Shuai a subitement disparu, inquiétant la planète entière, après avoir accusé un ancien haut-dirigeant chinois d’agression sexuel. Depuis, les organisations mondiales ont tout fait pour avoir des nouvelles de la joueuse. La WTA a même menacé de mettre fin à des contrats lucratifs avec la Chine, pour que le pays montre qu’elle était « libre de ses décisions et de ses actions ».