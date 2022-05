Richard Gasquet s’est offert le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, de retour de blessure, 6-2, 7-6 (7/5) en huitièmes de finale du tournoi de Genève, mardi à cinq jours de Roland-Garros.

« Ça fait plaisir de battre Daniil. Je trouve qu’il revient vite quand même parce que deux mois d’arrêt (depuis le 31 mars, ndlr), ce n’est pas beaucoup pour une opération. C’est même impressionnant », a souligné le vétéran de 35 ans qui a cueilli le Russe à son retour à la compétition. Le Russe, opéré d’une hernie en avril, n’avait plus joué depuis fin mars lors de son quart de finale à Miami et disputait son premier match de la saison sur terre battue, sa moins bonne surface. « Il n’a jamais été facile pour moi de bien jouer d’emblée sur terre battue », avait prévenu dimanche soir le champion de 26 ans, avant le tournoi, en manque de rythme. « Je ne suis pas favori pour Roland-Garros mais j’ai envie de bien jouer. Si je retrouve ce niveau-là, je peux être dangereux », a déclaré le Russe après sa défaite. Gasquet, N.75 mondial, n’avait plus battu un des deux meilleurs joueurs mondiaux depuis sa victoire face à Roger Federer en 2005 sur 38 oppositions.



Le Français de 35 ans signe aussi sa deuxième victoire sur le Russe en quatre matches après Montpellier en 2018 en 32e de finales. Pour l’entrée en lice du Russe dans le tournoi, Gasquet a pris l’ascendant au milieu du premier set en remportant quatre jeux de rang pour conclure la manche (6-2). Daniil Medvedev a ensuite été étouffé par le rythme du Biterrois dans le début du second set mais a réussi à refaire un break de retard. Les deux hommes ont bataillé jusqu’au tie-break gagné par Gasquet. Il est le deuxième Français à battre cette saison Daniil Medvedev, après Gaël Monfils, absent de Roland-Garros cette année, qui s’était offert une victoire de prestige face au Russe, alors N.1 mondial, à Indian Wells mi-mars. Richard Gasquet affrontera en quart de finale le Polonais Kamil Majchrzak, N.81 mondial.