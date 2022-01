Le N.1 français Gaël Monfils a remporté ce dimanche le tournoi d’Adélaïde, à savoir son premier trophée depuis près de deux ans.

En finale, le Français a battu le Russe Karen Khachanov (29e) en deux sets 6-4, 6-4 ce dimanche, à huit jours de l’Open d’Australie (17-30 janvier).

Une victoire attendue pour Monfils, actuel 21e mondial, qui n’avait plus remporté de titre sur le circuit depuis le tournoi de Rotterdam, en février 2020.

Ce dimanche, le Français s’est offert le 11e titre de sa carrière. « C’est notre premier titre avec mon équipe, on a connu des moments difficiles mais on est revenu fort en juillet l’année dernière », a déclaré Monfils. « Je suis très fier et très heureux d’avoir gagné ce tournoi », a-t-il ajouté.