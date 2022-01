Brest reçoit ce dimanche après-midi l’OGC Nice dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, au Stade Francis-Le Blé.

Pour cette rencontre, l’entraîneur brestois Michel Der Zakarian doit composer sans Cibois et Del Castillo et Belkebla. De son côté, le coach niçois Christophe Galtier a composé sans Bambu, Atal, Lemina Bard et Amavi.

Les compos officielles :

Stade Brestois : Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet (c), Hérelle, Duverne – Faivre, Lasne, Agoumé, Honorat – Le Douaron, Mounié.

OGC Nice : Benitez – Lotomba, Todibo, Dante (c), Daniliuc – Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Kluivert – Dolberg, Gouiri.