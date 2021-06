Qualifiée pour les huitièmes de finale de Roland Garros ce vendredi après sa victoire sur sa compatriote, Danielle Collins, Serena Williams est revenu sur ce match et les derniers pas toujours évident.

Agé de 39 ans, celle qui vise un 24e titre en Grand Chelem fait un point avant de défier la jeune et talentueuse Kazakh Elena Rybakina ce dimanche. Elle est satisfaite de ses premiers matchs et assure qu’elle revient petit à petit sur la bonne voie après des mois compliqués. « Aujourd’hui, en particulier, toute cette semaine même, j’avais vraiment besoin d’une victoire, de remporter des matchs difficiles, des sets. Je devais être menée et pourvoir remporter le match. Je devais me trouver moi‐même, savoir qui je suis. Personne d’autre n’est Serena Williams, » personne n’osera en effet la contredire. A-t-elle expliqué en conférence de presse.