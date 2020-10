Qualifiée en finale de Roland-Garros ce jeudi après avoir battu la Tchèque Petra Kvitova, la jeune (21 ans) Américaine Sofia Kenin va disputer sa deuxième finale de Grand Chelem de l’année, après sa victoire à l’Open d’Australie.

Interrogée juste après son match remporté face à la Tchèque Petra Kvitova (6-4, 7-5), Sofia Kenin a expliqué qu’elle ne devrait pas reproduire les erreurs qui l’avaient fait perdre son seul duel, en Juniors, face à Iga Swiatek. « Je me souviens que j’avais perdu. Je ne sais plus comment j’avais joué, mais ce que je sais c’est que je n’étais pas aussi à l’aise sur terre battue qu’aujourd’hui. Mais nous sommes, elle et moi, des joueuses bien différentes désormais. Bien sûr, elle joue un très bon tennis depuis le début du tournoi. Mais Petra (Kvitova) n’avait pas perdu de set avant notre demi-finale. Ce genre de chose ne veut pas forcément dire grand-chose si je joue bien. Il faudra que je me serve de mon expérience à Melbourne. »

« J’aime réfléchir au jeu à produire. Dans un match de tennis, il faut s’attendre à des moments difficiles. Vous n’êtes pas la seule à vouloir gagner sur le court et votre adversaire cherche quel est votre point faible. Bien sûr qu’il faut être maline dans un match. Évidemment, je préfère quand les matches sont faciles, mais on ne peut pas s’attendre à ça en demi-finale de Grand Chelem. Je savais que je n’allais pas gagner 6-0, 6-0, surtout face à Petra. Mais pour y arriver, il faut surtout aimer le jeu, aimer la compétition. Il faut avoir le feu sacré. Comme je l’ai déjà dit, je déteste perdre et j’adore gagner. Je fais tout ce qui est possible pour gagner. »