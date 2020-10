Licencié par l’Olympique de Marseille en août 2019, Adil Rami a toujours des comptes à régler avec son ancien club. Les deux partis se sont retrouvés aujourd’hui, devant les tribunaux.

Comme l’a révélé L’Equipe ce jeudi, Adil Rami retrouvait l’Olympique de Marseille devant les tribunaux cet après-midi pour une première audience de mise en état. La procédure pourrait encore durer plusieurs mois et la date de la prochaine audience n’a pas été dévoilée.

« Quand on connaît l’histoire, ça a été très choquant et lunaire de se faire virer », expliquait le champion du monde dans une interview accordé au Parisien en début d’année. « J’étais ultra-motivé pour prendre une revanche lors de ma troisième saison à Marseille. Le président du club en a décidé autrement. À l’OM, on m’a coupé l’herbe sous le pied. J’avais un plan de carrière avec l’OM. J’étais proche de mes enfants. Tout a été chamboulé et il a fallu m’adapter. Il faut l’accepter. Je reste positif malgré tout sur mon passage à Marseille. (…) Le Président dit ce qu’il veut. C’est son opinion. J’ai la mienne. J’ai toujours eu conscience de ce qu’impliquent mon statut et mon métier de footballeur professionnel. Sinon, je n’aurais jamais pu réaliser tout ce que j’ai réalisé dans ma carrière. »