Rafael Nadal s’est offert dimanche son 13ème titre à Roland-Garros et son 20ème titre du Grand Chelem, égalant au passage Roger Federer. Dans L’Equipe, l’Espagnol se dit surpris par son niveau de jeu lors de la finale face au Serbe Novak Djokovic.

“Tous sont spéciaux évidemment. Mais à un niveau personnel, je crois que c’est l’un des tournois qui me procure le plus de satisfaction. Beaucoup d’indices laissaient penser que ce serait un tournoi très compliqué pour moi et avoir réalisé cela, c’est une vraie satisfaction personnelle. Maintenant, je ne dirais pas que c’est un titre que je reçois avec le plus grand bonheur, au vu de la réalité du monde aujourd’hui. Ce qui se passe actuellement m’affecte beaucoup. On joue dans un stade qui n’est pas plein, on est à distance les uns des autres, on est dans un monde qui connaît des problèmes et personne ne peut s’échapper de cela, même quand tu gagnes Roland-Garros. Je pensais que j’étais capable de faire un bon match. Mais je ne pouvais pas imaginer jouer à ce niveau”, a indiqué le vainqueur de Roland-Garros dans L’Equipe.

Avant de poursuivre sur la suite de sa saison : “Je vais rentrer à la maison, je vais en en parler avec mon équipe pour prendre la meilleure décision possible. Il faut analyser plus que jamais la situation, personnellement et professionnellement. Je me donne quelques jours de tranquillité, afin de voir comment je me sens mentalement, physiquement et après je prendrai la décision de jouer ou non à Paris (31 octobre – 8 novembre) et à Londres (15 au 22 novembre).”