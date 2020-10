Cette saison Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro, doit codiffuser la Ligue des champions et la Ligue Europa avec RMC Sport. Une premier paiement vient d’intervenir mais les conditions restent floues.

RMC Sport conserve l’intégralité de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa cette saison, mais pour faire baisser la facture, le groupe Altice a signé en juillet un contrat de sous-licence avec Mediapro. Avec le non-paiement de la deuxième échéance du contrat des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le groupe espagnol est dans le viseur.

Le groupe espagnol doit régler 175 millions d’euros cette saison pour les Coupes d’Europe. Ce paiement, Mediapro doit directement le faire à Altice, propriétaire de RMC Sport, et non à l’UEFA. La semaine dernière, Altice a effectué sans problème un premier versement concernant les droits TV de la C1 et de la C3 mais pour le moment on ne sait pas si la quote-part de Mediapro a été versée lors de cette première opération. Personne ne souhaite communiquer sur ce mouvement financier. Pour le moment, Téléfoot se prépare à diffuser la Ligue des Champions la semaine prochaine…