Numéro un mondial et grand favori du tournoi ATP 250 de Belgrade qui débute ce mercredi chez lui, Novak Djokovic s’est confié sur ses objectifs et il compte bien faire un très grand Roland-Garros.

Avant de débuter son tournoi en Serbie, le Djoker souhaite retrouver le rythme et poursuivre sa préparation pour le deuxième tournoi du Grand-Chelem de la saison. « Roland Garros est la quintessence des tournois sur terre battue et j’y pense déjà en partie, en termes de préparation et de tout ce que je fais en ce moment pour y être aussi prêt que possible. J’ai besoin de m’entraîner d’autant que c’est une surface qui nécessite beaucoup de temps passé sur le court, que cela soit pendant les séances d’entraînement, et encore plus pendant les matchs. » A révélé le Serbe devant les médias. Ce mercredi, il affronte Laslo Djere pour son premier tour à Belgrade.