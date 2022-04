Ce mercredi le FC Nantes se rend dans les Bouches-du-Rhône pour le match de la 33e journée de Ligue 1. Un duel entre le deuxième du championnat et une équipe du FCN qui peut encore accrocher l’Europe en fin de saison. Et les visiteurs ne comptent pas venir au Vélodrome en victime.

Devant les médias, le défenseur central brésilien du FC Nantes Andrei Girotto s’est confié sur ce choc à venir face aux Phocéens et il attend l’Olympique de Marseille de pied ferme. Ce week-end, les Canaris ont perdu deux points en concédant le nul 1-1 contre le Angers SCO à la maison. L’occasion est donc rêvée pour le club de Loire-Atlantique de récupérer ces points. Et Girotto précise que le FCN sera fin prêt. « On est un peu frustré. On a eu beaucoup de face-à-face et leur gardien sort les arrêts. On perd deux points importants. On doit aller les récupérer à Marseille. »