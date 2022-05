L’édition 2022 de Roland-Garros débute ce dimanche à la Porte d’Auteuil. La Tunisienne Ons Jabeur, 6e mondiale, aura l’honneur d’ouvrir sur le court Philippe-Chatrier où le phénomène espagnol Carlos Alcaraz (6e) conclura cette première journée.

Les résultats complets de la première journée – ATP :

D. Altmaier – J. Munar

A. Bedene – C. O’Connell

B. Coric – C. Taberner

H. Dellien – D. Thiem

G. Dimitrov 3-0 M. Giron : 6/1 – 6/1 – 6/1

F. Auger-Aliassime – J. P. Varillas

T. Daniel – G. Barrère

J. Isner – Q. Halys

An. Kuznetsov – D. Schwartzman

B. Van De Zandschulp – P. Kotov

P. Cuevas – J. Brooksby

N. Borges – K. Khachanov

F. Fognini – Al. Popyrin

T. Griekspoor – A.Davidovich Fokina

C. Ugo Carabelli – A. Karatsev

A. Zverev – S. Ofner

J. Kubler – D. Kubla

J.I. Londero – C. Alcaraz

M. Mmoh – B. Zapata Miralles

A. Ramos – T. Kokkinakis

Le programme complet de la première journée – WTA :

S. Cirstea 2-0 T. Maria: 6/3 – 6/3

B. Haddad Maria – C. Bucsa

O. Jabeur – M. Linette

M.C. Osorio Serrano 2-0 H. Tan: 6/4 – 6/3

S. Stephens – J. Niemeier

K. Kanepi – G. Muguruza

C. Monnet – K. Muchova

A. Sasnovich – Xin. Wang

K. Siniakova – P. Martic

C. Burel – M. Sakkari

O. Danilovic – D. Galfi

B. Pera – J.B. Teichmann

A. Van Uytvanck – Li. A

A. Scharma – V. Gracheva

B. Bencic – R-L. Jani

M. Bjorklund – D. Vekic

L. Davis – M. Bouzkova

C. Gauff – R. Marino

K. Mladenovic – L.A. Fernandez

G. Ruse – E. Mertens