Résultats de la première journée du tournoi de Roland-Garros dans le tableau masculin et féminin. Ons Jabeur, Garbine Muguruza et Alejandro Davidovich Fokina sortent dès le premier tour. Dominic Thiem s’incline également, alors que Coco Gauff, Belinda Bencic, Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime ou encore Carlos Alcaraz se qualifient pour la suite de la compétition.

Les résultats complets de la première journée – ATP :

D. Altmaier – J. Munar : 1/6 – 3/6 – 6/4 – 6/3

A. Bedene – C. O’Connell : 6/2 – 6/4 – 6-7 – 6/1

B. Coric – C. Taberner : 3/6 – 6/2 – 6/3 – 6/1

H. Dellien – D. Thiem : 6/3 – 6/2 – 6/4

G. Dimitrov – M. Giron : 6/1 – 6/1 – 6/1

F. Auger-Aliassime – J. P. Varillas : 2/6 – 2/6 – 6/1 – 6/3 – 6/3

T. Daniel – G. Barrère : 6/2 – 3/6 – 6/0 – 3/6 – 4/6

J. Isner – Q. Halys : 7/6 – 4/6 – 7/6 – 7/6

An. Kuznetsov – D. Schwartzman 3/6 – 6/1 – 4/6 – 2/6

B. Van De Zandschulp – P. Kotov : 6/3 – 3/6 – 6/3 – 6/2

P. Cuevas – J. Brooksby : 6/2 – 6/1 – 6/2

N. Borges – K. Khachanov : 3/6 – 6/2 – 4/6 – 4/6

F. Fognini – Al. Popyrin : 6/4 – 7/5 – 6/4

T. Griekspoor – A.Davidovich Fokina : 2/6 – 6/0 – 6/3 – 6/4

C. Ugo Carabelli – A. Karatsev : 6/3 – 4/6 – 6/4 – 3/6 – 7/6

A. Zverev – S. Ofner : 6/2 – 6/4 – 6/4

J. Kubler – D. Kubla : 7/6 – 7/6 – 7/6

J.I. Londero – C. Alcaraz : 4/6 – 2/6 – 0/6

M. Mmoh – B. Zapata Miralles : 6/7 – 3/6 – 5/7

A. Ramos Vinolas – T. Kokkinakis : 6/4 – 4/6 – 6/4 – 7/6 – 6/4

Le programme complet de la première journée – WTA :

S. Cirstea – T. Maria : 6/3 – 6/3

B. Haddad Maria – C. Bucsa : 6/3 – 1/6 – 6/2

O. Jabeur – M. Linette : 6/3 – 6/7 – 5/7

M.C. Osorio Serrano – H. Tan: 6/4 – 6/3

S. Stephens – J. Niemeier : 5/7 – 6/4 – 6/2

K. Kanepi – G. Muguruza : 2/6 – 6/3 – 6/4

C. Monnet – K. Muchova : 3/6 – 3/6

A. Sasnovich – Xin. Wang : 6/4 – 6/1

K. Siniakova – P. Martic : 6/4 – 7/6

C. Burel – M. Sakkari : 2/6 – 3/6

O. Danilovic – D. Galfi : 3/6 – 7-6 / 6-2

B. Pera – J.B. Teichmann : 2/6 – 1/6

A. Van Uytvanck – Li. A : 3/6 – 2/3 Abandon

A. Scharma – V. Gracheva : 6/4 – 4/6 – 5/7

B. Bencic – R-L. Jani : 6/1 – 6/1

M. Bjorklund – D. Vekic : 6/7 – 2/6

L. Davis – M. Bouzkova : 2/6 – 1/6

C. Gauff – R. Marino : 7/5 – 6/0

K. Mladenovic – L.A. Fernandez : 0/6 – 5/7

G. Ruse – E. Mertens : 3/6 – 1/6