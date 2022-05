L’Olympique de Marseille a décroché samedi soir son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les Phocéens ont facilement battu le RC Strasbourg sur le score de 4 buts à 0 ce qui leur permet de se retrouver en C1 la saison prochaine.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal au club olympien William Saliba est revenu sur cette saison et celui qui a remporté le titre de meilleur espoir de la saison en championnat a fait passer un message très clair concernant son avenir. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne veut rester à l’OM et il compte bien disputer la Ligue des champions sous le maillot marseillais la saison prochaine.

« Ah c’est sûr que… On verra bien ! Mais en tout cas, déjà, on va bien dormir, parce que c’était l’objectif premier de finir 2e et d’aller en Ligue des Champions. Après, on verra hein. On verra pendant ces deux mois de mercato, mais en tout cas, c’est avec grand plaisir si je reviens. C’est sûr qu’en tant que footballeurs, on veut tous jouer la Ligue des Champions. Surtout moi qui ne l’ai pas jouée encore. Et surtout dans un stade comme ça, ça fait longtemps que Ligue des Champions n’était pas ici. On est très fiers et c’est sur que, avec grand plaisir, j’aimerais bien jouer les mardis et mercredis ici. » A indiqué Saliba, toujours membre des Gunners d’Arsenal. Pablo Longoria va tout faire pour trouver un accord avec Arsenal. Affaire à suivre…