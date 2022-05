Le sujet qui crée la polémique en ce moment est celui des « Night Session » à Roland-Garros, et c’est Carlos Alcaraz qui s’est, cette fois, exprimé dessus. Le jeune Espagnol a disputé hier son deuxième match de la quinzaine en session nocturne, et voici sa réponse alors qu’on l’interrogeait sur une éventuelle troisième rencontre de nuit.

« Cela ne me semblerait pas juste, si on doit les choses. J’ai déjà joué deux fois en night session. Je ne dis pas que cela me dérange de jouer tard mais il reste que tu as moins de temps pour te reposer et tout se termine très tard. Car même si tu finis à minuit, il faut regarder tout ce qu’il y a derrière : dîner, kiné et aussi l’adrénaline du match qui te permet pas de t’endormir rapidement. Si je joue une troisième fois en « night session », a-t-il déclaré.