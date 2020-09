Victorieuse de l’US Open le week-end dernier, la Japonaise Naomi Osaka a annoncé qu’elle serait forfait pour le prochain Roland-Garros qui débute le 27 septembre.

Coup dur pour Osaka qui confirme son forfait pour le tournoi du Grand Chelem français. Blessée à une cuisse, elle est contrainte de déclarer forfait et donc soigner au plus vite cette blessure.

“Malheureusement je ne pourrai pas jouer à Roland-Garros cette année. Ma cuisse me fait encore mal et je n’aurai pas le temps pour me préparer à la terre battue. Ces deux tournois étaient trop proches l’un de l’autre pour que je puisse les enchaîner cette année”, a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Après de nombreuses semaines sans compétition à cause de la crise sanitaire, la numéro 3 mondiale est obligé de ne pas répondre présent et parle aussi de manque de compétitions afin d’enchaîner les matchs à très haute intensité. Elle avait terminé sa finale de l’US Open épuisée face à la Biélorusse, Victoria Azarenka.