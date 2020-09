Septième joueuse mondiale, Bianca Andreescu a annoncé qu’elle déclarait forfait pour la prochaine édition de Roland Garros qui débute dimanche après-midi.

La Canadienne sera donc absente Porte d’Auteuil à cause d’une blessure persistante. “J’ai dû me résoudre à prendre la difficile décision de ne pas prendre part aux tournois sur terre battue cette année et renoncer à disputer le reste de la saison pour me concentrer sur ma santé et ma reprise d’entrainement. J’ai beaucoup de choses qui m’attendent en 2021, y compris les Jeux olympiques. Je veux donc prendre ce temps pour me concentrer sur ma récupération et mon jeu afin de revenir plus forte et meilleure que jamais”, a expliqué la vainqueur de l’US Open en 2019.

Agé de 20 ans, Andreescu n’a plus retrouvée la compétition depuis octobre 2019 et le tournoi de Shenzhen. Son forfait s’ajoute à ceux d’Ashleigh Barty ou encore Naomi Osaka.