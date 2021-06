Très beau message de Richard Gasquet après sa victoire contre Yuichi Sugita lors de son premier tour à Wimbledon mardi. Il affrontera ce jeudi Roger Federer.

« J’ai envie de profiter de jouer Federer encore une fois, j’ai joué Nadal à Roland-Garros, je peux jouer Federer ici, c’est fabuleux pour moi parce que j’ai eu des périodes compliquées donc je suis heureux de pouvoir le rejouer sur certainement le plus grand court du monde. Certainement qu’il est moins bien, il n’y a pas de doute mais moi aussi. Je suis comme lui, même s’il est plus âgé que moi, on est en fin de carrière. Je pense qu’il y a des choses à faire et j’y vais très, très motivé pour essayer de gagner ce match », a indiqué Richard Gasquet.