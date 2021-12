L’année 2021 touche à sa fin. De l’Euro, à la Ligue des Champions en passant par les Jeux Olympiques et le championnat du monde de formule 1, ces 12 derniers mois ont été riches en émotions et en exploits. Alors sport.fr vous invite à revivre quelques moments qui ont marqué chaque fan. Aujourd’hui, sans pitié, Novak Djokovic a renversé Rafael Nadal sur sa terre battue de Rolland Garros. Un moment historique.

C’était le 12 juin dernier. Si la demie finale de Rolland Garros entre Novak Djokovic et Rafael Nadal s’annonçait magnifique, elle fut historique. Le 58e choc entre les deux légendes s’est en effet terminé par la défaite de l’Espagnol, la première défaite du taureau en demi-finales du tournoi parisien.

Le tenant du titre depuis 2017 visait un quatorzième sacre porte d’Auteuil, et un 21e Grand Chelem. Mais sur une autre planète, le Serbe ne va lui laisser aucune chance. Malgré une premier set à l’avantage de Nadal, il ne fut finalement qu’illusoire. Au bout de 4h11 de combat acharné, et 4 sets très disputés (3-6, 6-3, 7-6, 6-2), Novak Djokovic va s’envoler pour une finale, remporté face à Tsitsipas quelques jours plus tard. Et oui, il n’est pas numéro 1 mondial pour rien…