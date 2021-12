L’année 2021 touche à sa fin. De l’Euro, à la Ligue des Champions en passant par les Jeux Olympiques et le championnat du monde de formule 1, ces 12 derniers mois ont été riches en émotions et en exploits. Alors sport.fr vous invite à revivre quelques moments qui ont marqué chaque fan. Aujourd’hui, menés 2-0 en finale, les Bucks n’ont pas tremblé. 4 match, 4 victoires, et un titre historique pour le Grec Giannis Antetokounmpo, cinquante ans après.

18 250. C’est le nombre de jours qu’ont du patienter les Bucks avant de soulever à nouveau le Larry O’Brien Tropee. Pourtant mené 2-0 face à Phoenix en finales NBA, Milwaukee a enchaîné 4 victoires de rang afin de remporter le titre 2021 au terme d’un game 6 qui a marqué l’histoire.

Parce qu’après l’exploit de Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson en 1971, c’est un certain Grec qui a fait briller le Wisconsin. Le 21 juillet 2021, Giannis Antetokounmpo va aligner 50 points, 14 rebonds, 2 passes, 5 contres, le tout à 54% au tir pour clore une série. Une performance qui s’inscrit au panthéon des plus grandes performances de l’histoire en finales NBA. Pour rappel, Giannis a 26 ans… En route pour un back-to-back ? C’est tout ce qu’on lui souhaite.