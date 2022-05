Cette semaine a sonné le début de la saison 2022 de Roland Garros. Événement majeur du tennis mondial. L’année dernière Novak Djokovic et Barbora Krejcikova étaient repartis avec le trophée. Nous savons que dans ce sport rien n’est jamais joué d’avance malgré des favoris. On vous en dit plus sur les joueurs favoris pour ce Roland Garros 2022.

Les grands favoris Roland Garros 2022

Sans grande surprise, les deux grands favoris de cette année sont Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ils se retrouvent dans la même moitié de tableau. L’affiche de la finale ne sera donc pas celle à laquelle nous nous attendions. Cette année, rien ne semble se passer comme d’habitude. Même les sites de paris sportifs les plus populaires ont du mal à prédire le dénouement de cette édition 2022.

Nous avons tout de même tenté de décrypter le début de saison des plus grands joueurs, pour que vous puissiez vous faire une idée.

Novak Djokovic

Considéré avec Rafael Nadal et Roger Federer comme les meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Il est le tenant du titre 2021 mais également le grand favori de cette année. Cette première semaine de compétition semble d’ailleurs le confirmer. Sans grand suspense, Djokovic a largement battu le japonais Yoshihito Nishioka lors du premier tour le 23 mai. Nous sommes impatients de voir ce que le joueur serbe nous réserve pour la suite.

Rafael Nadal

Numéro 5 mondial, après 13 victoires sur le tournoi français, il a longtemps été le chouchou du public parisien. Nadal est également le seul joueur de l’histoire à avoir gagné au moins un grand chelem pendant 10 saisons consécutives. Il est le deuxième grand favori de cette saison 2022. Il devra cependant éliminer le gagnant de la saison 2021 et grand favori 2022, Novak Djokovic. Les deux géants se retrouvent cette année dans la même moitié de tableau.

Carlos Alcaraz

Le jeune espagnol de 19 ans est la révélation de 2021, lorsqu’il remporte son premier grand chelem de l’ATP de Umag. Il confirme en ce début de saison sa place parmi les grands. Il a déjà remporté l’Open de Rio et le master 1000 de Miami. Il a également été finaliste du Master 1000 d’Indian Wells face à Rafael Nadal. Pourra-t-il gagner contre son idole et compatriote espagnol lors du tournoi français ? Cette affiche (si elle arrive) sera toujours intéressante, peu importe le résultat.

Iga Swiatek

Grande favorite du tableau féminin. Âgée d’à peine 2O ans, elle a déjà remporté cette saison les tournois de Doha, d’Indian Wells, de Miami, de Stuttgart et de Rome ! Atteignant ainsi le rang de meilleure joueuse mondiale tout récemment. Elle est sans aucun doute la grande favorite du tournoi féminin.

Y a-t-il des Français favoris pour Roland Garros 2022

On ne va pas se mentir, aucun français n’est aujourd’hui favori pour ce Roland Garros 2022. Après quelques jours de compétition, le nombre de français toujours en lice a déjà diminué. Même si comme nous l’avons vu lors du match opposant la jeune Diane Parry à Barbora Krejcikova, le tennis peut toujours nous surprendre. Après la déception du forfait de Gaël Monfils, numéro 1 français, avant le début de la compétition suite à une blessure au pied, nous attendons de voir ce que nous réserve cette saison 2022.

Richard Gasquet

Cette saison 2022 est déjà prometteuse pour Richard Gasquet. Il a battu le numéro 2 mondial, en huitième de finale à l’open de Genève. Le français de 35 ans semble toujours être au meilleur de sa forme. Il pourrait bien être la surprise de cette année. Le Français a déjà éliminé au premier tour le sud africain, Lloyd Harris.

Hugo Gaston

Il a été la grande surprise du Roland Garros édition 2020, le Toulousain de 21 ans pourrait encore une fois créer la surprise. Il a battu le 24 mai l’australien Alex de Minaur, 20ème joueur mondial, ce qui ne fut pas une tâche facile. Le français a tout de même réussi à s’imposer en cinq sets. On croise les doigts pour la suite du tournoi.

Jo-Wilfried Tsonga

Le géant français, a officiellement pris sa retraite le 24 mai. Suite à sa défaite contre le Norvégien Casper Ruud. Il s’agit donc de son 15ème et dernier Roland Garros.

Avec plus de 18 titres dont, une médaille d’argent aux jeux olympiques de Londre en 2012. Il fait partie des meilleurs joueurs tricolores. Il n’avait pas gagné de match depuis 6 mois. Il avait annoncé sur les réseaux sociaux qu’il arrêterait sa carrière après Roland Garros. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite !

Diane Parry l’espoir féminin français Roland Garros 2022

La jeune française de 19 ans vient d’éliminer la tenante du titre et numéro deux mondiale, Barbora Krejcikova, au premier tour de la compétition. Elle est la plus jeune joueuse à gagner un match dans les grands tableaux de Roland Garros. On croise les doigts pour la suite. Le tournoi semble nous réserver plein de surprises pour cette saison 2022.