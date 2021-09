L’entraîneur des Reds de Liverpool Jürgen Klopp a rendu un bel hommage à la nouvelle gagnante de l’US Open à la surprise générale Emma Raducanu.

« Quand vous avez 18 ans et que vous gagnez l’US Open, cela ne peut venir que d’un travail acharné. Elle est certainement le talent du siècle, mais sans travail acharné, il n’est pas possible d’être là et de le faire. Maintenant, elle est là et vous la voyez sourire pendant le match, c’est la chose la plus agréable que je puisse imaginer. Je regarderai le tennis féminin beaucoup plus, c’est sûr, que je ne l’ai fait ces dernières années. » A-t-il expliqué pour « Sky Sports. »