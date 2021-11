Aujourd’hui 76e mondial, Guido Pella donne son expertise sur la course au GOAT entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Le gaucher argentin est revenu sur ce duel entre les trois joueurs et selon lui, c’est le Serbe qui sort du lot : « Djokovic est meilleur que Nadal et Federer. Dans l’ensemble, il est meilleur. Je suis un fan de Federer, mais Novak est plus complet sur le plan du tennis… et il a une tête supérieure. C’est le seul joueur, dont je me souvienne, ou l’un des rares sportifs, qui dit qu’il veut la pression, qu’il peut la supporter. Il se dit qu’il va être le numéro un, qu’il doit être le numéro un, et que rien d’autre ne l’intéresse. Il ne pense qu’aux records. En outre, il ne vend pas de fumée : il le dit et le fait. » Explique le joueur de 31 ans pour « ESPN. »