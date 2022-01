L’Australien Nick Kyrgios est positif au Covid-19. Un coup dur pour celui qui est désormais 114e joueur mondial très incertain pour disputer l’Open d’Australie qui débute dans une semaine.

C’est via son compte Instagram que la fantasque australien a annoncé être positif au coronavirus. Il est forfait pour le tournoi ATP de Sydney cette semaine et sa participation à l’Open d’Australie est plus jamais incertaine. « Salut tout le monde, je veux être ouvert et transparent, la raison pour laquelle j’ai dû renoncer (au tournoi de) Sydney est parce que j’ai été testé positif », a indiqué le garçon 26 ans. Avant de poursuivre : « Je me sens bien pour l’instant, sans ressentir de symptôme. Si tout se passe bien, je vous verrai tous à l’Open d’Australie », a poursuivi Kyrgios.