Thibaud Vézirian continue à s’obstiner sur la vente de l’Olympique de Marseille et il annonce la fin de Frank McCourt, le propriétaire américain du club phocéen.

Au travers d’une vidéo, il a encore une fois exprimé que McCourt et l’OM c’était bien terminé. « McCourt Europe, c’est pour les nouvelles activités SEO… Non ce n’est pas SEO. C’est tout ce qui est environnemental, pour les entreprises. Ce qui est internet et environnemental, pour McCourt, qui donc lance de nouvelles activités après son départ de Marseille. Ça, il faut que ça se mette en place juridiquement. Il faut que ça se mette en place au niveau des sociétés. Il y a le très sympathique « PMS » sur Twitter qui a fait de bonnes recherches là-dessus aussi. Il a raison. En fait, McCourt a repris Éric Soccer, il a épongé des dettes, à travers la vente. »

Avant de poursuivre : « Et donc il va pouvoir partir en changeant le nom avec McCourt Europe avec la même société. Ça lui évite de payer les impôts sur les plus-values, sur des choses comme ça. On rentre dans le très technique. Il a juste switché l’entreprise, il a modifié les statuts en programmant dedans de nouvelles activités. C’est assez simple. McCourt Europe égale la fin de McCourt à l’OM ? Ben oui. C’est la fin de McCourt, déjà, depuis février dernier, c’est signé. Après on attend l’officialisation. Bien sûr que McCourt Europe n’a rien à voir avec l’OM. Ça, on en est certain… », a encore lâché l’ancien chroniqueur de L’Équipe. On ne va pas se mentir, on a encore bien du mal à le croire tant ses propos sont incohérent.