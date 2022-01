Présent dans le groupe du Paris Saint-Germain hier soir, Sergio Ramos n’a pas joué la moindre minute face à l’OL. Un choix de son coach Mauricio Pochettino.

Après le match nul 1-1, le technicien argentin est revenu sur ce choix et il précise que son défenseur espagnol n’a ressenti aucune douleur ou autre. Pochettino a préféré son duo Kimpembe – Marquinhos pour cette partie. « On jouait avec une défense à quatre, avec deux défenseurs centraux. Il y a une grande concurrence pour tout le monde. J’espère qu’il pourra jouer les prochains matchs. La décision était de jouer avec Kimpembe et Marquinhos. Si Ramos va bien ? Oui, oui, »