Présent en conférence de presse à Rome pour notamment évoquer sa semaine passée à Madrid qui s’est soldée par une défaite en demi-finale, Novak Djokovic s’est dit satisfait de lui-même.

Malgré une élimination aux portes de la finale contre Carlos Alcaraz lors de leur première confrontation, le numéro un mondial a montré son meilleur visage depuis son début de saison, tronqué par les différentes péripéties qu’il a rencontré. Ses débuts sur terre battue étaient pourtant préoccupants. Hésitant à Monte-Carlo après une défaite au deuxième tour, il a retrouvé de la confiance avec sa finale à Belgrade avant de retrouver un niveau qu’on lui connait tous à Madrid. Nole n’est pas encore à 100%, mais il l’assure lui-même, il sera plus que jamais prêt pour Roland-Garros qui arrive dans moins de deux semaines.

« Chaque semaine, je me rapproche du niveau souhaité. À Madrid, même si j’ai perdu en demi‐finale, je pense avoir joué un très bon tennis. Même après un match de trois heures et demie contre Alcaraz, je me sentais physiquement à 100%. J’ai bien récupéré le lendemain, j’étais prêt, c’est une étape très positive et encourageante avant Rome et, bien sûr, avant le grand objectif qui est Paris. Je suis dans la bonne direction, je sais que je peux mieux jouer, mais je suis très autocritique sur ce que je fais sur le terrain. En même temps, je suis réaliste. J’espère maintenir ce niveau tout au long de cette semaine pour construire et aller plus loin dans ce tournoi. Je veux arriver à Paris bien préparé. » Novak Djokovic affronte Aslan Karatsev en début d’après-midi aujourd’hui pour son entrée en lice à Rome.