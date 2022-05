Colorado est le premier qualifié pour les demi-finales de conférences des play-offs NHL après avoir éliminé Nashville.

En quatre matches, les joueurs du Colorado ont inscrit 21 buts. Une force de frappe qu’ils devront conserver au prochain tour, face au vainqueur de la série opposant les Blues de St. Louis au Wild du Minnesota (2-2). Toujours à l’Ouest, Calgary a égalisé à deux victoires partout, après s’être imposé (4-1) à Dallas.

A l’Est, les Penguins entrevoient les demi-finales de conférence, puisqu’ils mènent 3-1 face aux Rangers. Florida a arraché la victoire après prolongation à Washington, pour égaliser à deux victoires partout dans leur série.

Conférence Est

Pittsburgh – New York Rangers 7 – 2

Pittsburgh mène 3 à 1

Déjà joués:

New York Rangers – Pittsburgh 3 – 4 (après trois prolongations)

New York Rangers – Pittsburgh 5 – 2

Pittsburgh – New York Rangers 7 – 4

A venir:

Mercredi 11 mai, match N.5: New York Rangers – Pittsburgh

Vendredi 13 mai, match N.6 (si nécessaire): Pittsburgh – New York Rangers

Dimanche 15 mai, match N.7 (si nécessaire): New York Rangers – Pittsburgh

Washington – Florida 2 – 3 (après prolongation)

Washington et Florida à égalité 2 à 2

Déjà joués:

Florida – Washington 2 – 4

Florida – Washington 5 – 1

Washington – Florida 6 – 1

A venir:

Mercredi 11 mai, match N.5: Florida – Washington

Vendredi 13 mai, match N.6: Washington – Florida

Dimanche 15 mai, match N.7 (si nécessaire): Florida – Washington

Conférence Ouest

Nashville – Colorado 3 – 5

Colorado qualifié 4 à 0

Déjà joués:

Colorado – Nashville 7 – 2

Colorado – Nashville 2 – 1 (après prolongation)

Nashville – Colorado 3 – 7

Dallas – Calgary 1 – 4

Dallas et Calgary à égalité 2 à 2

Déjà joués:

Calgary – Dallas 1 – 0

Calgary – Dallas 0 – 2

Dallas – Calgary 4 – 2

A venir:

Mercredi 11 mai, match N.5: Calgary – Dallas

Vendredi 13 mai, match N.6: Dallas – Calgary

Dimanche 15 mai, match N.7 (si nécessaire): Calgary – Dallas

NB: chaque série se joue au meilleur des sept matches, la première équipe à

remporter quatre victoires se qualifie pour le tour suivant