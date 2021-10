La numéro un mondial australienne Ashleigh Barty a annoncé la décision de mettre un terme à sa saison 2021.

Mauvaise nouvelle pour celle qui domine le tennis mondial. Ashleigh Barty ne jouera plus en 2021 et ne défendra pas son titre au Masters féminin qui se déroule à Guadalaraja au Mexique du 10 au 17 novembre prochain. Elle est aussi forfait pour la Billie Jean King Cup. « Je voulais que tout le monde sache que je ne participerai plus à aucun tournoi en 2021, y compris le Masters féminin au Mexique. Je dois donner priorité à mon corps et à ma récupération et me concentrer pour attaquer fort la présaison avant l’Open d’Australie en janvier. Avec les incertitudes constantes du retour dans le Queensland et les exigences de quarantaine, je ne suis pas prête à compromettre ma préparation pour janvier ». A annoncé dans un communiqué la championne de 25 ans. Elle termin 2021 avec 5 titres de plus au compteur.