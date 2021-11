Roger Federer a donné de ses nouvelles et le Suisse évoque un retour mais pas dans l’immédiat. Il espère revenir sur les courts à l’été 2022 pas avant.

Toujours dans sa rééducation après une lourde blessure au niveau du genou droit, l’ancien numéro un mondial a déclaré vouloir revenir à la compétition durant l’été 2022. « La vérité, c’est que je serais incroyablement surpris de jouer Wimbledon : autant dire que l’Australie n’entre même pas en ligne de compte. Il faut être honnête, pour moi les les quatre ou cinq prochains mois vont être décisifs. On aimerait tous que je puisse dire au revoir à ma manière et sur un court de tennis (…) Et si on pousse le raisonnement, rejouer en 2022 ou 2023 ne fait plus une grosse différence: 40 ou 41 ans, c’est égal. La question est plutôt: est-ce que j’arriverai à me faire mal jour après jour ? Aujourd’hui, mon coeur répond oui. Donc, je prends les choses étape par étape (…) Et même si je sais pertinemment que la fin est proche, je veux essayer de jouer encore quelques gros matches. » A confié celui qui est désormais 16e joueur mondial.