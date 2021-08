Prévu en janvier prochain (du 17 au 30) l’Open d’Australie devrait comprendre une bulle sanitaire de deux semaines pour les joueurs, avant le début de la compétition.

Face à la pandémie de Covid-19, les organisateurs de l’Open d’Australie prennent de l’avance. Comme l’a confié ce jeudi le patron du tournoi Craig Tiley, une bulle sanitaire pourrait être mise en place pour les joueurs deux semaines avant le début de la compétition. « Il reste encore beaucoup de temps avant le début du tournoi mais, à ce stade, on prévoit une bulle sanitaire de deux semaines, où les joueurs pourront se déplacer librement entre leur hôtel et les courts », a détaillé Craig Tiley. « Après ces deux semaines, ils pourront sortir et disputer l’Open d’Australie devant du public », a-t-il poursuivi.

La situation est toujours délicate en Australie. Le gouvernement table sur un plan de réouverture quand 70% des adultes seront complètement vaccinés. Mais fin août, seulement un tiers des Australiens avaient reçu deux doses de vaccin.