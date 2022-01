Le numéro un mondial aurait transmis une fausse information aux autorités australiennes, ce qui pourrait annuler une deuxième fois son visa pour l’Australie.

Alors que tout semblait régler et que Novak Djokovic pouvait à nouveau taper dans la balle en Australie, une nouvelle vient tout chambouler. Dans son formulaire d’entrée sur le territoire, le Serbe a du répondre à la question : « Avez-vous voyagé ces quatorze derniers jours ? ». Il aurait répondu non à cette question or pendant cette période le numéro un mondial se serait rendu en Espagne pour s’entrainer à Marbella. Selon la presse australienne, Djokovic aurait ensuite quitté l’Espagne le 4 janvier. Le problème de cette réponse fausse est qu’il est précisé dans le formulaire que : « Donner une information fausse ou trompeuse est un délit sérieux. Vous pouvez vous exposer à une sanction civile ». Une erreur qui pourrait lui couter cher et lui invalider pour la deuxième fois son visa. Le ministre de l’immigration évaluerait encore cette possibilité.