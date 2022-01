Cette nuit face au Jazz, le 1er choix de la draft 2021 Cade Cunningham a battu son record de points en carrière, en scorant 29 unités. Cela a notamment permis aux Pistons de s’imposer par 10 points d’écart.

Après un début de saison mitigé (notamment dû à des blessures), le rookie 5 étoiles des Pistons s’impose de plus en plus dans la grande ligue. Cunningham a même établi son nouveau record de points en carrière cette nuit face au Jazz, avec 29 points inscrits. Le meneur de Detroit affiche désormais de très bonnes moyennes, (15,7 points, 5,7 rebonds et 5,4 passes) et est plus que jamais dans la course pour le titre de Rookie Of The Year.

Les Pistons, avant-derniers à l’Est, se sont même imposés 126 à 116 face au 3e de l’Ouest. Une formidable soirée pour Cunningham et les siens !