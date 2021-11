La présence de Novak Djokovic pour le premier tournoi du Grand Chelem à Melbourne n’est pas encore certaine. Le numéro un mondial laisse planer le doute dans l’attente d’un communiqué officiel de la fédération australienne de tennis.

N’étant pas vacciné contre le Covid-19 ou du moins ayant pris partie contre la vaccination, la présence de Novak Djokovic est plus qu’incertaine à l’Open d’Australie. En effet, les autorités australiennes ont annoncé qu’elles n’accepteront pas les joueurs non vaccinés. « Je déciderai si je vais en Australie ou pas après avoir vu un communiqué officiel de la Fédération australienne de tennis. Pour l’instant, il n’y a aucune annonce ou communiqué officiels. Jusqu’à ce qu’il y en ait un, je n’en parlerai plus. Quand les conditions pour aller en Australie et pour y jouer seront officiellement connues, alors je verrai ce que je fais personnellement, et aussi ce qu’en pensent les autres joueurs » a déclaré à l’AFP le triple tenant du titre à Melbourne.