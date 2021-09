Novak Djokovic s’est imposé face au jeune Américain Jenson Brooksby (1-6, 6-3, 6-2, 6-2) en huitième de finale à l’US Open. Voici sa première réaction.

« C’était un match de qualité. Il a bien mieux commencé, je ne l’avais jamais joué, peut-être quelques matchs ces derniers mois, j’ai dû faire mes devoirs (l’Américain de 20 ans classé 99e à l’ATP avait reçu une wild card, alors qu’il était en-dehors des 200 avant l’été). Il n’avait rien à perdre, il est jeune, talentueux, il a du tennis et un jeu complet. Il était à fond, avec la foule derrière lui et il a fait un premier set parfait (Djokovic a perdu les premiers sets dans trois de ses quatre matchs à cet US Open, et huit sur vingt-cinq cette année en Grand Chelem). De mon côté, je cherchais à trouver du rythme, des failles dans son jeu. J’ai pris son service dans le deuxième set, mais il a débreak et j’ai pu le breaker juste après. On a eu de longs échanges, des jeux très longs. On était tous les deux usés physiquement, mais j’ai trouvé de bons services. Il joue très bien du fond du court, il est intelligent et il n’a que 20 ans. Il a un futur brillant, c’est bien pour le tennis américain. »