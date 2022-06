Partagé entre joie et déception, Rafael Nadal a rendu un bel hommage à Alexander Zverev.

De passage au micro de Nelson Monfort ce vendredi après sa qualification pour une 14e finale de Roland-Garros, Rafael Nadal était encore un peu secoué. Pour cause, l’Espagnol a obtenu la victoire grâce à l’abandon de son adversaire du jour, Alexander Zverev, qui lui tenait tête depuis trois heures avant de se fouler violemment la cheville droite.

« Ca a été un match hyper difficile, on jouait depuis 3 heures et on n’avait même pas fini le deuxième set. C’est l’un des plus grands défis sur le circuit aujourd’hui de l’affronter quand il joue à ce niveau-là. Bien sûr, être en finale une fois de plus est un rêve mais en même temps, que ça se termine comme ça, le voir pleurer dans les vestiaires, c’est un moment très difficile. C’est très dur, je suis très triste pour lui. Il jouait un tournoi incroyable, je sais combien il se bat pour gagner un tournoi du Grand Chelem, mais pour le moment, il a été malchanceux. Je suis sûr qu’il va en gagner, et pas qu’un, mais beaucoup plus. »