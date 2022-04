Surclassé dès le premier tour du Masters de Monte-Carlo ce mardi face au jeune espagnol Alejandro Davidovich Fokina (6-3, 6-7 [5-7], 6-1), le numéro un mondial Novak Djokovic a évoqué une « panne physique » en conférence de presse.

Vous attendiez-vous à un match aussi difficile ?

« Je tiens à féliciter Alejandro. Il a réussi à trouver un meilleur rythme dans les deux premiers sets. J’étais dans les cordes tout le match à courir derrière le score en permanence. J’ai eu des occasions que je n’ai pas saisies, mais il aurait pu gagner ce match en deux sets. Dans le troisième set, je me suis effondré physiquement, complètement. Je ne pouvais plus bouger. »

Si vous pouviez recommencer cette année, que feriez-vous différemment ?

« Je ne vais faire avec des si ou des si. La situation est ce qu’elle est. Évidemment, c’est décevant de perdre un match et de se sentir de cette façon sur le terrain. Mais encore une fois, je ne vais pas m’arrêter ici. Je vais tout faire pour être au pic de ma forme pour Roland-Garros. C’est le grand objectif de la saison sur terre battue. Je savais qu’il allait me falloir du temps pour me sentir bien sur terre battue. Cela a toujours été historiquement le cas. Je n’ai jamais très bien joué dans les tournois en ouverture de la saison sur terre. »

Êtes-vous déçu ou pensez-vous que c’est un processus normal après tout ce qui s’est passé ?

« Bien sûr, je suis déçu. On n’aime pas perdre. Nous sommes des athlètes professionnels. Et je n’ai pas aimé la façon dont je me sentais physiquement dans le troisième. J’ai manqué de gaz. Je ne pouvais pas vraiment lutter dans les rallyes avec lui. Et si tu ne sens pas tes jambes sur la terre battue, c’est mission impossible. Donc je n’aime pas ce genre de sentiment que j’ai ressenti dans le troisième set, mais je vais examiner avec mon équipe les raisons pour lesquelles c’était le cas et j’espère que la semaine prochaine sera meilleure à Belgrade. »