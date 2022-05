Daniil Medvedev est actuellement n°1 au classement ATP Live, mais Novak Djokovic a son destin entre ses mains cette semaine à Rome. Le numéro 1 mondial a une chance de conserver la première place du classement ATP lundi prochain, en fonction de sa performance au Masters 1000 de Rome.

Si Djokovic atteint au moins les demi-finales du Foro Italico, il conservera le rang de numéro 1 mondial. Dans le cas contraire, Medvedev reprendrait la première place et entamerait son deuxième passage au sommet du classement mondial. Medvedev ne participant pas au tournoi romain, Novak Djokovic se rapprochera de lui à chaque match qu’il gagnera cette semaine. Mais il est également possible que Djokovic tombe au troisième rang mondial lundi prochain. Si Alexander Zverev soulève le trophée et que Djokovic ne parvient pas à atteindre les quarts de finale, l’Allemand se hissera à la deuxième place mondiale. Des gros enjeux en vue donc pour le champion serbe.