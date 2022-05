C’est désormais officiel l’Algérie ne fera pas la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La Fedération Alérienne de Football a déposé un recours qui n’avait aucune chance d’être entendu selon le journaliste Romain Molina.

La polémique autour du match entre les Fennecs et les Lions indomptables n’a pas fini de faire parler. Pour romain Molina le dossier de la Fédération Algérienne de Football qui a été rejeté ne reposait pas sur grand-chose, “Indépendamment des fautes d’arbitrage (réelles), beaucoup de gens ont fait croire et espérer plein de choses aux fans algériens. Je n’ai rien eu/entendu de solide (ou même d’à moitié solide), et ça n’a pas été faute de tenter des pistes. On a pris les gens pour des cons“, a expliqué le journaliste qui collabore avec la BBC, le New York Time.

