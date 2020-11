Tête de série numéro 4 du Masters de Londres, Daniil Medvedev a décroché son billet pour la finale du Masters ce dimanche soir à partir de 19 heures.

En demi-finale, le Russe est venu à bout de l’Espagnol Rafael Nadal avec une victoire en trois manches 3-6 / 7-6 / 6-3 et obtient ainsi sa place pour une finale contre l’Autrichien Dominic Thiem. Après cette victoire, le Russe a évoqué sa performance et pense que son agressivité a fait toute la différence.

« Pendant tout le match jusqu’à 5-4 (au deuxième set pour Nadal avec service à suivre pour l’Espagnol), j’avais le sentiment de faire quelques bonnes choses, mais je ne sentais pas de continuité dans ma tête et entre mes coups. Mais j’ai compris que je devais l’agresser davantage parce qu’aujourd’hui il ne faisait que (des revers) slicés pour ralentir le jeu, il n’a dû faire que deux coups gagnants en revers de tout le match. Et on a senti que dans le tie break qui a suivi et le troisième set, c’était vraiment mieux. »