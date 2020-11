Qualifié pour la finale du Masters de Londres, Dominic Thiem revient sur sa demi-finale remportée face à Novak Djokovic et précise qu’il a eu un peu de chance.

Pour l’Autrichien, sans un peu de chance il n’aurait jamais pu accéder à la finale du tournoi surtout après avoir été mené 4 points à 0 dans le tie-break du troisième set.

« Aujourd’hui, j’ai eu un peu de chance dans le tie-break du troisième set. C’était tellement sur le fil. A partir de 0-4, j’ai tout donné sur chaque frappe et elles sont toutes rentrées, c’était incroyable et ce ne sera pas comme ça à chaque fois. Dans le tie-break du deuxième set (perdu 12-10) je n’ai pas été si solide mentalement. J’étais tellement crispé quand j’ai eu deux balles de matches sur mon service, tout mon corps était crispé. Je me suis inspiré de (Djokovic) parce qu’il a tellement remporté de tie-breaks importants dans sa carrière et j’ai le sentiment que quand il a un tie-break à disputer, il refuse de rater des coups. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis le début de l’année et ça a bien marché, mais il faut toujours un peu de chance et dernièrement, la chance a vraiment été de mon côté ». Explique le numéro 3 mondial en conférence de presse. Ce dimanche à partir de 19 heures, il retrouve Daniil Medvedev pour la finale du Masters. Match à suivre sur Sport.fr