La paire de double Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert s’est imposé en deux sets face à Ariel Behar et Gonzalo Escobar en huitièmes de finale du Masters de Paris-Bercy. Ils défieront deux français en quart de finale.

Le duo français n’a pas brillé mais s’est imposé. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut se sont imposés en deux sets accrochés (7/6 6/4) face à la paire sud-américaine Behar-Escobar. Les Français n’ont jamais vraiment été inquiété durant la rencontre. La première manche a été très serrée avec aucun break et se termine au bout du tie break (8-6). Durant le deuxième set, le double français réussit à convertir une de ses deux balles de break à (5-4) pour s’imposer. Ils affronteront en quart de finale une autre paire française composée d’Arthur Rinderknech et de Benjamin Bonzi. La rencontre se déroulera dans la soirée de vendredi.