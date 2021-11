Carl Hayman, ancien international néo-zélandais, a annoncé être atteint de démence précoce. L’ancien joueur de 41 ans attaque World Rugby en justice avec d’autres anciens joueurs.

Un témoignage glaçant. L’ancien pilier du RC Toulon et de la Section Paloise, Carl Hayman, a révélé souffrir de démence précoce à seulement 41 ans. Il explique avoir consulté un médecin après avoir ressenti des pertes de mémoire, des sentiments de confusion… Il explique au site néo-zélandais The Bounce : « J’ai passé plusieurs années à penser que je devenais fou, et à un certain point c’est vraiment ce que je pensais. C’étaient des migraines constantes, et toutes ces choses qui arrivaient et que je ne parvenais pas à comprendre. » Il a passé des examens et ces derniers ont révélé qu’il souffrait d’une démence précoce et d’une probable encéphalopathie chronique, une maladie neurodégénérative.

Pour ne pas que d’autres joueurs subissent le même sort que lui, il s’est joint à d’autres anciens joueurs professionnels qui intentent une action contre les autorités du rugby. « Ces plus jeunes espoirs doivent savoir vers quoi ils se dirigent et il doit y avoir plus de soutiens et une meilleure surveillance au sujet des blessures à la tête et des charges de travail », insiste le pilier aux 45 sélections chez les All Blacks. De son côté World Rugby n’a pas souhaité commenter les déclarations de Carl Hayman et a réaffirmé que pour elle, « le bien-être des joueurs est la priorité du sport ».