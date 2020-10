Novak Djokovic ne sera pas présent au Rolex Paris Masters.

Vainqueur du dernier Rolex Paris Masters, Novak Djokovic ne sera pas présent pour cette édition 2020. Le tournoi débute le 2 novembre. En revanche, le Serbe jouera bien le tournoi de Vienne qui commence le 26 octobre avant d’enchaîner avec le Masters de Londres (du 15 au 22 novembre).

“Je veux entrer dans l’histoire comme le n°1 mondial, qui a passé le plus de semaines au sommet de l’ATP Tour, et je ferai tout mon possible pour y arriver. Ma tâche immédiate est de collecter autant de points que possible pour tenter de mettre autant de distance entre moi et le peloton de chasse avant la saison prochaine. (…) Que Nadal joue ou non à Paris ne change rien parce que tout est entre mes mains”, avait indiqué le joueur dans L’Equipe.