Numéro un français Gaël Monfils a déclaré forfait pour le dernier Masters 1000 de la saison qui débute lundi prochain. Le Parisien ne peut pas jouer suite à sa dernière blessure comme il l’a confirmé sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Il se sent « encore limité dans ses déplacements » et ne souhaite pas prendre le moindre risque. Devenu père d’une petite Skaï il y a quelques jours, il a précisé qu’il allait profiter de cette période de repos afin de se préparer au mieux pour la saison 2023. Quatre Français seront présents à Bercy pour le Masters avec les participations d’Adrian Mannarino, Richard Gasquet, Gilles Simon et Arthur Rinderknech grâce aux wild-cards attribuées par les organisateurs.