Privés de Wimbledon cette année, les joueurs et joueuses russes et biélorusses pourraient intenter une action en justice contre les organisateurs du Grand Chelem anglais.

Exclus de la prochaine édition du tournoi de Wimbledon après les exactions de l’armée russe en Ukraine, plusieurs joueurs et joueuses russes et biélorusses envisagent d’attaquer en justice les organisateurs du Grand Chelem anglais. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, « un groupe (de joueurs et joueuses) a mandaté un avocat parisien spécialisé dans les droits de l’Homme et la lutte contre les discriminations afin de tenter, dans un premier temps une conciliation. Mais une action en justice est également envisagée. Plus d’informations devraient être communiquées en début de semaine prochaine ».

De son côté, le tournoi de Roland-Garros a confirmé hier par la voix du président de la FFT Gilles Moretton, son intention d’accueillir les tennismen et tenniswomen russes et biélorusses sous certaines conditions, comme le fait de concourir sous bannière neutre.