Chaque année, les spécialistes du tennis ont les yeux rivés sur les tournois de la fin d’année. Focus sur une fin d’année qui promet d’être mouvementée sur les courts.

Les amateurs de tennis masculin scruteront particulièrement les résultats du tournoi ATP de Bâle et du Masters 1000 de Paris-Bercy chez les hommes. Pour ce qui est des femmes, les huit concurrentes sont désormais connues après le dernier WTA 1000 qui a eu lieu à Guadalajara.

Chez les femmes

Les WTA Finals ont lieu cette année à Fort Worth aux États-Unis du lundi 31 octobre au lundi 7 novembre.

Parmi les qualifiées, nous surveillerons particulièrement les progressions de la Polonaise Iga Świątek, la jeune tenniswoman de 21 ans qui trône au sommet du classement WTA, mais également celle de l’Américaine Jessica Pegula et de la Grecque Maria Sakkari, respectivement gagnante et finaliste du dernier WTA 1000 de Guadalajara.

Parmi les autres qualifiées, notons la Tunisienne Ons Jabeur et la Française Caroline Garcia, très en forme ces derniers mois, sans oublier la toute jeune Américaine de 18 ans Coco Gauff. Il faudra enfin compter sur la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Russe Daria Kasatkina pour compléter ce casting de rêve. Le tirage au sort des WTA Finals aura lieu le vendredi 28 octobre.

Chez les hommes

Il reste encore quelques places vacantes pour les ATP Finals qui auront lieu à Turin en Italie du dimanche 13 au dimanche 20 novembre. À l’heure actuelle, seuls cinq tickets ont déjà été distribués, et le dernier d’entre eux à avoir décroché un ticket est le Serbe Novak Djokovic, suite à sa victoire au tournoi du Grand Chelem de Wimbledon et ses deux titres récents à Astana et à Tel Aviv.

Les quatre autres ont déjà été distribués à l’Espagnol Rafael Nadal (vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros), au jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz (vainqueur de l’US Open), au Norvégien Casper Ruud ainsi qu’au Grec Stefanos Tsitsipas. Désormais, les yeux sont rivés sur la dizaine de tennismen encore en lice pour décrocher l’une des trois places restantes.

Parmi tous ces prétendants, les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev comptent une bonne longueur d’avance sur le reste du peloton et devraient réussir à obtenir leur ticket pour les Masters. Au-delà, la course est encore très ouverte, et même si à l’heure actuelle le Canadien Félix Auger-Aliassime est en bonne position, rien n’est perdu pour ses poursuivants directs l’Américain Taylor Fritz et le Polonais Hubert Hurkacz.

Et cela est sans compter les autres candidats qui peuvent mathématiquement glaner une place en cas de performances exceptionnelles aux tournois restants, à savoir l’Espagnol Pablo Carreño Busta, le Britannique Cameron Norrie, les Italiens Matteo Berrettini et Jannik Sinner et le Canadien Denis Shapovalov. Rendez-vous après la finale du Master 1000 de Paris-Bercy pour connaître le casting définitif du tournoi ATP Finals.