Milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot a livré son analyse sur les chances du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Il pense que son ancienne équipe a encore pas mal de travail pour remporter sa première Ligue des champions.

Le milieu de terrain international français de la Juventus juge les performances de son ancien club qu’il a défié en Ligue des champions cette saison.« Sur ce match, j’ai trouvé le PSG plus en difficulté qu’à l’aller. Quand on a commencé le match, on a tout de suite pressé haut. On était sur de l’individuel, on a mis une grosse pression, ils ont été quand même assez en difficulté. On sait très bien que devant, ils ont de la magie et que parfois, ça suffit à faire la différence. Toutes les années, on se dit qu’ils sont capables de la gagner. Mais il y a certainement des choses à régler, être plus solide, plus compact », a souligné l’international français pour ‘Canal+.’