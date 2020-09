Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Jo-Wilfried Tsonga annonce qu’il stoppe sa saison et sera de retour en 2021. Touché au bassin, il renonce à disputer la fin de saison et manquera donc Roland-Garros.

“C’est évidemment la décision la plus sage. Tout simplement parce qu’il faut que je guérisse et que le plus important pour moi est de pouvoir être à nouveau capable de remettre des grosses charges de travail pour revenir sur les courts. Mettre un terme à cette saison 2020 qui, finalement, n’a jamais vraiment commencé, et me concentrer sur moi, ma santé, essayer de préparer, en tout cas je l’espère, l’année 2021 du mieux possible. En fin d’année dernière, j’étais plus que regonflé pour entamer la nouvelle saison, après une année précédente qui avait été difficile, mais très enrichissante, qui m’avait permis de me repositionner à un endroit où j’étais susceptible de pouvoir refaire des bonnes choses en Grand Chelem et dans les tournois. Ma blessure au mois de janvier a été un énorme coup de massue”, a indiqué le Français dans L’Equipe.

Avant de poursuivre sur sa détermination à revenir : “Aujourd’hui, clairement, je pense seulement à revenir sur les courts. Dans ma tête, pour l’instant, il n’est pas question d’arrêter. Encore moins question d’abandonner ! Pour moi, aujourd’hui, ça signifierait un abandon et ce n’est pas comme ça que j’ai envie d’arrêter ma carrière. Je ferai tout pour que ça ne s’arrête pas comme ça. Dans ma carrière, il y a eu plein de moments où j’aurais pu abandonner, où j’aurais pu ne pas y croire, où j’aurais pu plein de choses. À chaque fois, j’ai voulu croire à l’impossible et finalement j’avais un peu raison. Le calendrier, c’est de revenir sur les terrains à la mi-novembre.”